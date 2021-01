Die Krippendarstellungen in der Pfarrkirche "Mariä Geburt" in Lohndorf begannen mit der Verkündigungsszene und anschließend mit der Geburt Jesu. Aktuell bilden die Heiligen Drei Könige mit ihrer akurat ländlich anmutenden individuellen Stoffbekleidung und ihren beweglichen Körperteilen eine Augenweide zum Gesamteindruck. Seit vielen Jahren legt hier Mesner Edmund Engert besonderen Wert auf die einzelnen Darstellungen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie konnten die Sternsinger heuer nicht den Segen in die Häuser tragen und Spenden für die Kinder in der ganzen Welt sammeln. Daher ist alternativ eine Spendenbox in der Pfarrkirche aufgestellt und dazu sind Spendentütchen bestückt mit Weihrauch, Aufkleber (20*C+M+B+21) und einem freundlichen Aufruf der Sternsinger mit den besten Segenswünschen für das Haus und für das neue Jahr ausgelegt.

Besonders ist in diesem Jahr der Hinweis, dass die Aktion Dreikönigssingen unter dem Motto "Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit" bis zum 2. Februar ("Mariä Lichtmess") verlängert wird, teilt die Pfarrei weiter mit. red