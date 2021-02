Die Fach- und Berufsoberschule Bad Neustadt (FOSBOSNES) ebnet für erfolgreiche Absolventen der Realschule, der Wirtschaftsschule, der Mittelschule und auch für Quereinsteiger vom Gymnasium einen praxisbezogenen Weg zum Abitur und damit zu einer akademischen Laufbahn, teilt die Schule mit.

Die Schule hat auf ihrer Homepage (www.fosnes.de) für Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife, die sich für den Erwerb der Fachhochschulreife beziehungsweise der Allgemeinen Hochschulreife interessieren und die im Schuljahr 2021/2022 an die FOSBOSNES übertreten wollen, wichtige Informationen für ihre Schullaufbahnentscheidung zusammengestellt.

Da die momentane Corona-Situation in diesem Jahr keine Informationsveranstaltung zum Übertritt an die Fachoberschule in Präsenzform erlaubt, wurde der Anmeldezeitraum vom 22. Februar bis zum 19. März erweitert. Interessierte Schülerinnen und Schüler, sowie Eltern und Erziehungsberechtigte werden gebeten, telefonisch (Tel.: 09771/7038) einen Termin für die Anmeldung im Sekretariat zu vereinbaren und erhalten dann die Anmeldeunterlagen auf dem Postweg.

Wichtig: Schülerinnen und Schüler, die sich bereits im Zeitraum bis zum 5. März 2021 anmelden wollen, können noch kein Zwischenzeugnis vorlegen. Die Anmeldung wird aber in jedem Fall entgegengenommen, heißt es weiter. red