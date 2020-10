Die Ökologische Land-Akademie Feuerstein (KLVHS Feuerstein)

in fachlicher Zusammenarbeit mit dem Bioland Landesverband Bayern veranstaltet einen "Feuersteiner Intensivkurs", gegliedert in fünf Modulen. Das erste Modul findet von Mittwoch, 11. November, bis Sonntag, 15. November, statt. Unter anderem werden folgende Themen in den einzelnen Modulen behandelt: Persönlichkeit, Ziele und Werte und das eigene Zukunftsprojekt, Kommunikation und Rhetorik, Zusammenarbeit und Kooperation, Teamentwicklung, Führen und Motivieren, Familienstrukturen, Konflikte und Argumente, Selbst- und Zeitmanagement, Vertrauen und Wertschätzung, Unternehmensphilosophie, Betriebsentwicklung, Innovator Biolandbau, nachhaltige Gesellschaftsentwicklung, ökologisches Wirtschaften, Engagement und Politik. Geeignet ist dieses Ausbildungs- und berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm für Menschen zwischen 17 und 27 Jahren (Interessierte bis 35 Jahre bitte explizit nachfragen) mit Interesse an der Biobranche oder zukünftige Betriebsleiter und Fachkräfte aus den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung/Lebensmittel. Die Module verteilen sich auf 21 Tage und finden in der Regel von Mittwoch bis Sonntag und bis Mai 2021 statt. Infos und Anmeldung unter 09194/73630, per Fax 736325 oder E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. Zu jeder Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig. red