Biografie-Tage auf Burg Feuerstein

"Von meinem Leben erzählen" - autobiographisch Schreiben für Anfänger und Fortgeschrittene bietet die Katholische Landvolksschule (KLVHS) Feuerstein von Montag, 10., bis Freitag, 14. August. Wer schon länger vorhat, seine Lebenserinnerungen festzuhalten, jedoch nicht weiß, wie er es angehen soll, ist bei diesem Kurs richtig. Vielleicht gibt es auch ein besonderes Ereignis in im Leben, für das man schon lange die richtigen Worte sucht. Ganz gleich, ob man das Schreiben einfach mal ausprobieren möchte oder ob man einen Text mitbringt, an dem man schon länger arbeitet: Geschrieben und gelesen wird in der Gruppe. Auf Wunsch gibt es Einzelgespräche. Bei Interesse wird das Projekt in Folgekursen weiterbegleitet. Eine Anmeldung ist bis Montag, 27. Juli möglich. In den Kurskosten sind Übernachtung und Vollverpflegung in Bio-Qualität enthalten. Nähere Informationen unter Katholische Landvolkshochschule Feuerstein, Ebermannstadt, Telefon 09194 73630, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de.