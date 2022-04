Stephan Herbert Fuchs

Kommt die Verpflichtung zur Weidehaltung, befürchten viele Biomilchlieferanten aus Oberfranken, dass sie mit allen negativen Konsequenzen wieder auf konventionelle Erzeugung umstellen müssen. Einer der betroffenen ist der Landwirt Hermann Grampp aus Melkendorf bei Kulmbach. Er hat jetzt mehrere Berufskollegen mobilisiert, um gegenüber Politik und Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass viele fränkische Milchviehhalter vor einer unlösbaren Aufgabe stehen.

Die Europäische Union dränge die deutschen Bauern dazu, die EU-Öko-Verordnung in die Tat umzusetzen. Zentraler Bestandteil: die Weideverpflichtung für Milchvieh. "Das ist für uns nicht machbar", sagen Hermann Grampp und seine Kollegen. Ursache dafür sind die kleinteilige Struktur der bewirtschafteten Flächen und die massiven Streulagen aufgrund der typisch fränkischen Realteilungsgebiete. Die geforderten Weiden müssten in Hofnähe sein, was, anders als zum Beispiel in Norddeutschland oder Oberbayern, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten unmöglich sei.

Markus Küfner aus Bindlach bewirtschaftet mit einem Partner einen Biobetrieb mit 170 Kühen. "Weidehaltung ist bei uns unmöglich", so Küfner. Auf der einen Seite grenze der Hof an die A 9, auf der anderen Seite an die Eisenbahnlinie Bayreuth-Neuenmarkt.

Harald Küfner aus Untergräfenthal erwägt drastische Schritte: Er werde die Milchviehhaltung notfalls ganz aufgeben, denn ein Zurück auf konventionelle Erzeugung komme für ihn nicht infrage. Auch Gerd Böhner vom Lärchenhof bei Bindlach würde seine derzeit 180 Milchkühe reduzieren müssen, wenn er zur Weidehaltung gezwungen würde.

"Wir stehen vor dem Nichts", sagte Holger Hofmann aus Burghaig. Er hatte erst 2015 einen neuen Laufstall gebaut und auf Bio umgestellt. Direkt an seinen Hof angrenzend hat er überhaupt keine Flächen. Die nächsten seien rund zwei Kilometer entfernt.

"Europa lässt sich eben nicht überall eins zu eins umsetzen", sagt Martin Schöffel, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Arbeitskreises Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Er setzt bei der Umsetzung der EU-Öko-Verordnung auf mögliche Ausnahmen sowie auf lange Übergangsfristen. Klaus Schiffer-Weigand vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, plädierte dafür, nach Kompromissen zu suchen: "Eine Totalverweigerung in Sachen Weide werden wir nicht durchbringen."