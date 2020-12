Mit den fair produzierten und gehandelten Lemonaid-Getränken, die aus Bio-Zutaten hergestellt werden, unterstützt die Gemeinde Memmelsdorf seit November verstärkt ihr Anliegen, bald schon Fairtrade-Town werden zu können.

Bürgermeister Gerd Schneider und der Initiator der kommunalen Fairtrade-Town-Bewerbung, Gemeinderat Klaus Achatzy, erklärten sich zuletzt mehrfach als Freunde des erfrischenden Getränkes, das die Hoffnung nährt, dass Ratssitzungen auch in heißen Sommern erträglich würden. Zudem helfe das Getränk, so Achatzy bei der Vorstellung von Lemonaid, auf der Südhalbkugel der Erde die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Menschen fairer und menschengerechter zu gestalten und die Umwelt nachhaltig zu schützen.

Längst steht auch das gesamte Memmelsdorfer Ratsgremium hinter den für das Fairetrade-Town-Label erforderlichen Zertifizierungsbemühungen der Kommune.

Hebesätze müssen steigen

Nachhaltigkeit ist denn auch ein Kennzeichen der Gemeinderatsarbeit in Memmelsdorf. Für die abschließende Neufestsetzung der erhöhten Hebesätze für die Realsteuern ab 2021 hatte man sich wenigstens drei Sitzungen Zeit gelassen, denn man wollte in Pandemie-Zeiten nicht zusätzliche Löcher in die Geldbeutel der Bürger reißen. Da aber beispielsweise die letzte Hebesatzanpassung für die Grundsteuer A zum ersten Januar 1979 erfolgt war, hatte die Rechtsaufsichtbehörde bei der Regierung von Oberfranken schon für 2019 auf eine überfällige Anpassung aller Hebesätze gedrängt. Nun beschloss man also in der letzten Sitzung des Jahres 2020 die Anhebung aller Hebesätze auf 370 Punkte ab Januar 2021.

Im Weiteren erfolgte ein zustimmender Beschluss zum Neuerlass der Wasserabgabe- und Entwässerungssatzung sowie zur angepassten Beitrags- und Gebührensatzung bei Wasser und Kanal zum Jahresanfang 2021.

Erfreut zeigte sich das Gremium von den anhaltenden Bemühungen der Tourismusmanagerin Bianca Müller, die Markenpflege der Toskana-Gemeinden auch in schwierigen Zeiten voranzutreiben. Und dass man in der Zusammenarbeit mit dem Verein "Innovative Sozialarbeit" (Iso) für die gemeindliche Jugendarbeit bestens beraten ist, dokumentierte sich einmal mehr im Sachstandsbericht der Jugendarbeiterin Anna Beck. So viele Aktionen wie möglich wurden demnach ins Freie verlagert, so dass man immer auf Abstand und Nummer sicher gehen konnte. Und natürlich, so Beck, sei man mit Online-Programmen und mit Hilfe der Social-Media-Programme, die die Kinder und Jugendlichen ohnehin nutzten, bei der jungen Klientel gut angekommen.

Für 2021 stehen für Iso auch schon erste Projekte auf dem Programm. Die Gestaltung des Dirtparks in der Lichteneiche und die Legalisierung von Mountainbike-Trails würden vorangetrieben, so Beck.