Städtepartnerschaft digital: Vereine aus dem englischen Bingham und Wallenfels treffen sich zum ersten Mal online. 2020 war auch für die Partnerschaft zwischen den beiden Städten kein einfaches Jahr. Die Corona-Pandemie machte Begegnungen zwischen den East Midlands und dem Frankenwald nur sehr schwer möglich. In dieser Woche trafen sich deshalb erstmals die Vorstände der Bingham Twinning Association (BTA) und des Förderkreises Bingham-Wallenfels (FK) zu einer Videokonferenz. Das Meeting war eine doppelte Premiere, denn es war auch die erste Sitzung, die von der neuen Vorsitzenden der BTA, Judith Swann, gemeinsam mit ihrem Wallenfelser Gegenüber, Jens Korn, geleitet wurde.

Swann berichtete, dass die BTA kurz vor dem Lockdown im März mit der "Toothill Dance Band" zu einem Konzertabend eingeladen hatte. Der Abend war eine Mischung aus Musik und Information über die Städtepartnerschaft, zu dem Jens Korn als Bürgermeister mit einer Videobotschaft beigetragen hat. Im Mittelpunkt des Online-Meetings stand jetzt die Arbeit der beiden Vereine im kommenden Jahr. Wolfgang Köhlmann berichtete, dass der FC Wallenfels und der Bingham Town FC für 2021 einen Austausch planen. Mehrere englische Teams wollen zur "Kerwa" Ende Juli in den Frankenwald kommen. Unmittelbar darauf ist eine Fahrt einer Wallenfelser Gruppe nach England geplant.

Künftig sollen vor allem junge Leute und Familien in beiden Städten in Kontakt kommen: In Wallenfels und Bingham gehen die Organisatoren auf die Grundschulen zu, um sie in den Austausch einzubeziehen. red