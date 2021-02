Seit 25 Jahren bietet die Hans-Edelmann-Mittelschule den M-Zug (Mittlere-Reife-Zug) an. Dieser umfasst die Jahrgangsstufen M7 bis M10 und endet mit dem mittleren Bildungsabschluss. Daneben fehlt auch eine gründliche Vorbereitung auf den Beruf nicht. Dabei ist das Lernen in der Mittelschule vom Klassenlehrerprinzip gekennzeichnet. Zusätzlich hat die Hans-Edelmann-Mittelschule noch einiges zu bieten: Offenes Ganztagesangebot, Jugendsozialarbeit, Cafeteria als Schülerfirma, Schulsanitätsdienst, Wahlfach Robotik, Umweltschule 2020, Schwerpunkt Ernährung und Sport. Die Anmeldung für die Jahrgangsstufen M7 bis M9 für das Schuljahr 2021/22 findet am Montag, 8., und Dienstag, 9. März, von 8 bis 14 Uhr statt. An diesen beiden Tagen kann auch eine Voranmeldung für die M10 erfolgen. Die Anmeldung kann auch digital bis Freitag, 12. März, erfolgen. Weitere Informationen und Anmeldeformulare sind auf der Homepage zu finden (www.hans-edelmann-mittelschule.de). red