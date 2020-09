Das Programm des Evangelischen Bildungswerks für Herbst/Winter ist erschienen. Ein Schwerpunkt wird die Erinnerungskultur mit den Gedenktagen am 9. und 27. November sein. Migration und Frieden, auch der soziale Friede und der Umgang mit Hass bekommen über Lesungen und Vorträge eine öffentliche Plattform. Das Thema Corona taucht nicht nur in dem Hygienekonzept auf, das jeder Veranstaltung zugrunde liegt, sondern wird auch in Zusammenhang mit den gängigen Verschwörungstheorien am 13. Oktober Thema eines virtuellen Vortrags sein. Virtuelle Vorträge sind auch im Bereich Familienbildung und Erziehung ("Kinder brauchen Grenzen" und "Geschwisterneid - Geschwisterstreit") fester Bestandteil des Programms geworden. Einen breiten Teil nimmt der Bereich Spiritualität und Sinnsuche ein. Wander- und Pilgerfreunde finden im Herbst reichlich Angebote. Zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer ist zum Besuch der Veranstaltungen in geschlossenen Räumen weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz unverzichtbar. Das Programm ist ab sofort in der Stadtbücherei, in Buchhandlungen, im Bürgerbüro, in der EBW-Geschäftsstelle und in den Pfarrämtern des Dekanats oder online unter www.ebw-coburg.de abrufbar. red