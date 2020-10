Seit mittlerweile über 30 Jahren sammelt Stefan Wicklein Ansichtskarten und Fotografien aus dem Landkreis Kronach. Einige 10 000 Bilder, Dias und Negative hat er schon zusammengetragen. Seit sieben Jahren lässt er die Öffentlichkeit an seinen Fotoschätzen teilhaben und hat auf seiner Facebook-Seite "Historischer Landkreis Kronach" bereits fast 4000 historische Bilder aus dem Landkreis eingestellt.

Mindestens 25 Jahre alt

Dazu kommen einige Hundert Bilder, die andere Nutzer auf der Seite geteilt haben. Gepostet wird alles, was mindestens 25 Jahre alt ist. "Mit Hilfe der Seite erfährt man oft mehr über die Bilder", freut sich Stefan Wicklein. Auch könne man mit Hilfe der Facebook-Reichweite immer wieder unbekannte Ansichten einem Ort zuordnen. Oder Menschen melden sich, die Foto-Nachlässe daheim haben. Stefan Wicklein ist weiter auf der Suche nach altem Bildmaterial aus dem gesamten Landkreis. Dabei sind vor allem alte Familien-Fotoalben interessant, die meist einen sehr persönlichen Einblick in das Leben der letzten 150 Jahre im Landkreis geben. Wicklein möchte seine Freude an diesen Einblicken in das Leben vergangener Jahrzehnte auch weiterhin mit vielen Interessierten teilen. Eine kleine Auswahl der gesammelten Bilder stellte uns Stefan Wicklein für die Gestaltung dieser Seite zur Verfügung. red/stw