Die Volkshochschule Kronach bietet mit Torsten Härtel die Bilderreise "Sabai di, Laos - Willkommen in Laos" an. Der Reisebericht findet am Donnerstag, 8. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr im Gasthof "Zum Goldenen Anker" (Ankerstraße 9) in Steinwiesen statt. Anmeldung hierzu über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de.

Das einstige Königreich fasziniert mit seiner Einfachheit, Natürlichkeit und seinem lebendigen Buddhismus. Von der Hauptstadt Vientiane geht es über Vang Vieng mit seinen Karstfelsen und Höhlen in die alte Königsstadt Luang Prabang. Wanderungen sind oft die einzige Möglichkeit, das Bergland im unberührten Nordosten zu erkunden. Im Süden steigt das Land auf 1500 Meter an. Die Dörfer, Wasserfälle und Kaffeeplantagen erkundet man am besten mit dem Moped. red