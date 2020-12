Die Stadt Ebern beteiligte sich wieder am Aktionstag gegen die Todesstrafe. Heuer in etwas anderer Form.

Schon seit einigen Jahren un-terstützt die Stadt Ebern mit dem Fairtrade-Steuerkreis nach ihren eigenen Angaben die Aktion "Cities for Life - Städte gegen die Todesstrafe". Den Aktionstag organisiert die Gemeinschaft Sant'Egidio. Seither schaltet die Stadt an einem Abend die Bestrahlung der öffentlichen Gebäude ab. Im vergangenen Jahr wurde zu einem Flashmob auf dem Marktplatz aufgerufen.

Da eine derartige Aktion aufgrund der Corona-Pandemie heuer nicht möglich war, wurden die Bürger sowie die Schüler dazu aufgerufen, Bilder zum Thema "Zusammenleben, Zusammenhalten, Miteinander" anzufertigen. Schließlich konnten Andrea Meister und Ruth Metter (Steuerkreis Fairtrade) am Morgen des Aktionstages am Geländer des Neptunbrunnens am Marktplatz in Ebern sechs schöne Gemälde aufhängen, die zum Thema von neunten Klassen der Mittelschule sowie einer Eberner Künstlerin gefertigt wurden. Diese können dort betrachtet werden - und sie sollen ein Zeichen setzen. red