Spitze Frauenschreie erfüllen den Gerichtssaal. Dazwischen eine panische Männerstimme, die in gebrochenen Worten fleht: "Messer. Streit. Asylheim. Ihr müsst die Ambulanz schicken. Bitte kommt schnell." Das Notrufprotokoll vom 4. April dokumentiert die Minuten nach der tödlichen Messerattacke in der Kronacher Asylunterkunft. Die Minuten, in denen das 23 Jahre alte Opfer in der Küche qualvoll an seinem eigenen Blut erstickt.

Die Angst in den Stimmen der Augenzeugen, die Panik. Sie sind für die Zuhörer im Landgericht Coburg förmlich greifbar. Nur einen scheint die Aufnahme nicht zu berühren: den Angeklagten. H. macht am zweiten Verhandlungstag weiter wie bisher. Er zieht sich die Kapuze seines grünen Parkas ins Gesicht, sackt zusammen und legt den Kopf auf den Tisch. "Kapuze runter", muss ihn der Vorsitzende Christoph Gillot erneut ermahnen.

Der 28-Jährige gehorcht widerwillig und reibt sich seinen frisch rasierten Schädel. "Ich habe Kopfschmerzen." Mitleid hat der Richter zwar keines, dafür aber eine Vermutung bezüglich der Ursache: "Könnte das möglicherweise vom Nacken kommen angesichts Ihrer Körperhaltung den ganzen Tag?" Hat er den mutmaßlichen Totschläger zum Prozessauftakt noch teilnahmslos der Verhandlung folgen lassen, scheint die Geduld des Richters allmählich aufgebraucht. Beweisstück für Beweisstück kristallisiert sich heraus, dass hier der richtige Mann auf der Anklagebank sitzt.

Von den Kameras überführt

Vor allem die Bilder diverser Überwachungskameras bringen die Geschichte, die H. den französischen Polizeibeamten kurz nach seiner Festnahme im Nachbarland aufgetischt hat, mächtig ins Wanken. Dort hat der Afghane die Tat pauschal geleugnet, im Gerichtssaal bislang geschwiegen. Mehrere DNA-Spuren, die am Tatort gesichert wurden, sprechen jedoch eine deutliche Sprache. "Vielleicht mag sich das der Angeklagte angucken. Vielleicht kann er seine Situation dann besser einschätzen", merkt der Richter an, während die Bilder gezeigt werden. H. will zum Tatzeitpunkt bereits auf dem Weg nach Frankreich gewesen sein. Doch auf den Bildern im Regionalexpress von Bamberg nach Kronach ist er an besagtem Tag eindeutig zu erkennen.

Um 11.09 Uhr ist H. in Kronach aus dem Zug gestiegen - 20 Minuten später haben Bewohner den Notruf aus der Asylunterkunft abgesetzt, die nur wenige Hundert Meter vom Bahnhof entfernt liegt.

Dazu passen auch die Überwachungsaufnahmen aus dem Ankerzentrum in Bamberg, wo H. bis zu seiner Flucht gewohnt hat. Die Bewegungen in der Unterkunft werden durch Kameras und Zugangskontrollen überwacht. Jeder Bewohner erhält einen Ausweis, der gescannt wird, wenn sie das Gebäude betreten oder verlassen. "So behalten wir den Überblick, wer wann da ist und wann nicht", erklärt der Leiter des Ankerzentrums Jürgen Wolf. Am Tattag hat H. die Unterkunft um 9.36 Uhr verlassen und ist am späten Nachmittag zurückgekehrt. Die Nacht nach der Messerstecherei verbrachte er in der Unterkunft, bevor er das Gelände am darauffolgenden Morgen um 10.47 Uhr mit einer Reisetasche verlassen hat. Auch hier wurde H. von Überwachungskameras gefilmt. Danach haben die Scanner nichts mehr registriert - der Verdächtige hatte sich nach Frankreich abgesetzt.

Beim Alter geflunkert

Was am zweiten Verhandlungstag deutlich wird: Bereits bei seiner Ankunft in Deutschland Ende 2015 hat es H. mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Damals hat er angegeben, sechs Jahre jünger und somit ein minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling zu sein. Tatsächlich war er jedoch 23 Jahre alt. Als die Lüge aufgeflogen ist, wurde sein Asylantrag 2016 abgelehnt - nicht zuletzt weil H. nicht glaubhaft machen konnte, dass ihn die Taliban in seiner Heimat bedroht haben. "Ich würde dort nicht mehr am Leben bleiben", hatte er bei einer Anhörung vor der Ausländerbehörde gesagt. Einmal soll er von Vertretern der Terrormiliz verprügelt worden sein, hat anschließend aber noch mehrere Jahre in Afghanistan gelebt.

Gegen den abgelehnten Asylantrag hat H. geklagt, sich jedoch parallel mit seinem mutmaßlichen Opfer geprügelt. Dafür wurde er angezeigt. "Er war ein Verrückter. Er wollte immer Stress, auch mit mir", hat ein Flüchtling über H. gesagt, der den Angeklagten seit Jahren kennt. "Tage später bekamen wir von der Berufsschule eine Mitteilung, dass er wegen seiner Aggressivität der Schule verwiesen wurde", berichtet die Sachbearbeiterin der Ausländerbehörde weiter. Tragisch: Hätte es Corona nicht gegeben, wäre H. zum Tatzeitpunkt bereits nach Afghanistan abgeschoben worden. "Die Abschiebehaft musste dann aufgehoben worden, weil nicht klar war, wann die Abschiebung stattfinden kann." Wenige Tage später kam es zur Bluttat, zu der sich H. nicht äußern will. "Natürlich müssen Sie sich nicht benehmen", gibt der Richter zu bedenken. "Aber dafür, dass hier ein Schwurgericht über Ihr künftiges Schicksal entscheidet, ist ihr Verhalten auffällig." Das Urteil wird am Montag, 21. Dezember, gesprochen.