Im August ist in der Herz-Jesu-Kirche die Ausstellung der "Bilder aus dem Leben Jesu" von Doris Hopf zu sehen. Die Bilder zeigen in verschiedenen Blautönen expressiv gemalte Szenen aus dem Leben Jesu, vor allem aus dem Johannesevangelium. Während der Coronapandemie hat sich die Malerin in besonderer Weise mit biblischen Motiven auseinandergesetzt. Dabei geht es vor allem um die Interaktion biblischer Figuren mit dem heutigen Leben. Die Originale sind mit Acryllack auf Papier gemalt, zu sehen sind Fotodrucke hinter Acrylglas. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeit der Kirche besucht werden. sek