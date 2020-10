Ebenso abrupt wie schmerzhaft endete am Donnerstag die Spritztour eines 17-jährigen Motorradfahrers. Er prallte mit seinem Leichtkraftrad gegen ein geparktes Fahrzeug und verletzte sich nicht unerheblich. Gegen 7.45 Uhr war der junge Mann aus dem südwestlichen Kulmbacher Landkreis mit seiner Yamaha auf der Straße Am Goldenen Feld stadteinwärts unterwegs. Vermutlich wegen des leichten Nebels und eines beschlagenen Visiers übersah er dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Seat und rauschte in dessen Heck. Der Biker wurde über den Lenker seines Kraftrades geschleudert und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen ins Krankenhaus, wo eine schmerzhafte Fraktur diagnostiziert wurde. Auch die beteiligten Fahrzeuge litten erheblich, der Schaden an der Yamaha beläuft sich nach erster Schätzung auf eine niedrige vierstellige Summe. Das geparkte Auto war unterdessen sogar ein Fall für den Abschleppdienst. pol