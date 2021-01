Klaus-Peter Gäbelein

Seit gut einem Jahr hält uns die Corona-Pandemie in Atem, doch Epidemien hat es auch in früheren Zeiten schon gegeben. Zwischen 1807/25 und 1861/70 hat es europa- und weltweit sieben Wellen von Cholera gegeben. Diese Epidemie ist mit der derzeitigen zwar nicht vergleichbar, doch soll hier geschildert werden, wie die Seuche verlaufen ist, wie sie sich ausgebreitet hat und wie man sich vor 200 Jahren beim Auftreten der "Geisel der Menschheit" verhalten hat.

Die asiatische oder orientalische Cholera mit den Symptomen "Brechdurchfall" war seit ihrem ersten Auftreten als gefährliche Krankheit und ansteckende Seuche erkannt und bekämpft worden. Über die damals bekannten Reisewege hatte die Epidemie zunächst die großen Hafenstädte Europas erreicht und sich dann rasant verbreitet. Ab 1836 hatte die Krankheit von Mittenwald aus Deutschland erreicht und von München aus das ganze Land erfasst.

Als Hauptursache für die Cholera machten die Wissenschaftler vor knapp 200 Jahren die unzureichende und schlechte Ernährung der "dürftigen Klasse" (der armen Bevölkerungsschichten). Als erste Maßnahmen wurden damals in einzelnen Stadtvierteln Suppenanstalten errichtet. Auch in Herzogenaurach wurden Maßnahmen ergriffen, wie der Akte "Vorsorge für Arme - die Einführung einer Suppenanstalt und Brotverteilungen" im Stadtarchiv zu entnehmen ist. Ein weiteres Hauptaugenmerk galt der Reinigung "stinkender Werkstätten (der Metzger und Gerber), der Düngegruben usw." Als Sofortmaßnahmen mussten Gegenstände, die ein Erkrankter berührt hatte, weit aus der Stadt gebracht werden, "Kleider und Bettstroh" wurden verbrannt und das Haus ausgeräuchert. Dennoch stieg die Zahl der Erkrankungen täglich. Vom 16. Oktober bis 27. November 1836 wurden allein in München 902 Fälle gemeldet, davon starben 382.

Dass die Seuche dennoch rasch zum Stillstand kam, wurde dem Münchner Brauwesen zugeschrieben. "Ohne den warmen, würzigen magenstärkenden Duft des Hopfengeruchs wäre die Luft hier unerträglich gewesen", steht in den Aufzeichnungen. Reisenden wurde als Gegenmittel gegen die Seuche empfohlen, das vorzügliche Münchner Bier zu trinken.

Ein Lazarett in Herzogenaurach

Noch schlimmer wütete die Seuche 1854, als in München die erste große Industrieausstellung im neu errichteten Glaspalast stattfand und sich zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland in der Stadt befanden. Nahezu 3000 Opfer forderte die Seuche zwischen Juli und Oktober und "auf den Straßen sah man nur die bekannten schwarzen Wagen" (Leichenwagen).

Den Landgerichtsstädten wie Herzogenaurach empfahl man 1854, "Cholera-Lazarette" einzurichten. Das Stadtphysikat (= städt. Gesundheitsamt) bestimmte das leerstehende Grabenhaus (Haus Nr. 198, heute Reytherstraße 8, damals Bräuhaus, später Arztpraxis und Wohnhaus von Sanitätsrat Dr. Walther) als idealen Standort, "weil hier der Westwind über den freien Platz vor dem Grundstück ständig neue frische Luft bringt und das Grundstück über einen großen Garten verfügt". Der Besitzer des Hauses wollte das Gebäude allerdings als Zweifamilienwohnhaus vermieten und verkaufte es erst nach längeren Verhandlungen an die Stadt. Schließlich wurde das Anwesen 1875 für 2400 Gulden verkauft und der städtischen Spitalstiftung zugeführt. Die Verantwortlichen im Rathaus spielten nach Abklingen der Epidemie mit dem Gedanken, das Gebäude für eine "Kinder-Bewahranstalt" (Kindergarten) zu nutzen. Nach 1875 mangelte es an Schulräumlichkeiten und das als Cholera-Spital gedachte Gebäude wurde vorübergehend Schulhaus mit Lehrerwohnung.