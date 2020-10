Bei der Aktionswoche des Katholischen Deutschen Frauenbunds "Für mich. Für dich. Fürs Klima" beteiligte sich der Frauenbund Banzgau, um gemeinsam etwas Gutes für die Umwelt beziehungsweise für das Klima zu machen. 25 Frauen nahmen am Workshop "Herstellung von Bienenwachstüchern" in der Blumenschänke in Stadel unter Einhaltung der Hygienevorschriften teil. Barbara Spörl zeigte den Frauen die Herstellung von Bienenwachstüchern. Dafür ist nur Baumwollstoff und Bienenwachs, eventuell noch Harz, notwendig. Jede stellte zwei bis drei Tücher in verschiedenen Größen und Mustern her. Bienenwachstücher sind antibakteriell, hygienisch, mehrfach und lange verwendbar. Sie ersetzen etwa Frischhaltefolie, Plastiktüte und dienen der Reduzierung von Plastikmüll. red