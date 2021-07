Zu einem Online-Vortrag unter dem Titel "Die Bienenentwicklung unter der Lupe: Videos und Verhaltensanalysen aus dem Bienenvolk" referiert Paul Siefert über das Geschehen im Inneren eines Bienenvolks, das sich normalerweise dem Betrachter entzieht. Der Imker-Kreisverband Kulmbach lädt dazu am Sonntag, 11. Juli, um 14 Uhr ein.

Paul Siefert vom Institut für Bienenkunde Oberursel hat sich in den letzten Jahren mit den Auswirkungen von Neonikotinoiden auf das Brutverhalten im Stock befasst. Hierzu entwickelte er eine Videobeobachtungsmethode und zeigt, welchen Einfluss die Stoffe auf das Verhalten von Ammenbienen und die Brut haben. Seine hochauflösenden Videos der Bienenentwicklung in der Zelle zeigen Varroa und Wachsmotten in den Stöcken.

Der Vortrag ist öffentlich. Er ist kostenfrei und ohne Voranmeldung zugänglich. Die Zugangsdaten sind auf der Homepage des Bezirksverbands Imker Oberfranken (http://www.imker-oberfranken.de - Veranstaltungen) zu finden. red