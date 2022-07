In Anerkennung seiner langjährigen Funktionärstätigkeit beim FC Ludwigschorgast wurde Reinhard Biedermann anlässlich seines 60. Geburtstages das Jugend-Ehrenzeichen in Gold des Bayerischen Fußball-Verbands mit Urkunde verliehen.

Vorsitzender Martin Ullraum und Schriftführer Andreas Vogler würdigten die Leistungen des Geehrten in der Nachwuchsarbeit. Biedermann war schon in den 1990er Jahren im Jugendbereich tätig, bevor er 2014 mit dem Neuaufbau einer Jugendmannschaft mit einer ungeahnten Entwicklung begann. Heute sind von den C-Junioren bis hinunter zu den Bambinis 100 Kinder am Ball.

Der 60-Jährige spielte einst in der ersten Fußballmannschaft des FC und ist seit über 40 Jahren Mitglied. tb