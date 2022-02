Winterlinge, Schneeglöckchen, Wildkrokusse und Lenzrosen sorgen jetzt im Reich der Stauden für das erste Farbspektakel im Garten. Die ersten zarten Blüten leiten bereits den Vorfrühling ein.

Schneeglöckchen gehören zur Familie der Amaryllisgewächse und lieben eine leicht feuchte, aber durchlässige Erde. Man pflanzt sie am besten in Tuffs. Die Zwiebeln enthalten übrigens leicht giftige Stoffe. Schneeglöckchen können ruhig etwas tiefer gepflanzt werden. Acht Zentimeter stecken die Zwiebeln locker weg. Der aparte Spätwinterblüher ist in Sachen Nährstoffversorgung sehr anspruchslos. Auf eine Düngung sollte man eher verzichten, da die Pflanze sonst nur grüne Blätter treibt. Auch ein Abdecken mit Kompost et cetera ist nicht nötig.

Gut zum Verwildern eignet sich das heimische Schneeglöckchen (Galanthus nivalis ssp. nivalis). Sehr schön ist aber auch die gefüllte Form (Galanthus nivalis "Flore Pleno"). Eine größere Blüte besitzt das insgesamt etwas stattlichere Türkische Schneeglöckchen (Galanthus elwesii). Auch die Zwiebel ist deutlich größer. Ideal für diese großblütige Art ist ein leicht schattiger Standort. Doppelt gefüllt ist die Hybride Galanthus nivalis "Hippolyta". Die Sorte ist starkwüchsig, die weißen Blüten besitzen große grüne Spitzen. Oft erscheinen auch zwei Blüten an einem Stil. Großblumig mit ebenfalls grünen Blütenspitzen ist auch die Sorte Galanthus nivalis "Viridi-apice". Die weiße Blüte von "Sam Arnott" besitzt einen grünen Bogen an der Spitze der inneren Blütenblätter.

Der Obstlehrgarten des Kreisverbandes Coburg für Gartenbau und Landespflege öffnet am 1. April wieder seine Pforten. Für den 7. April ist eine Frühlingsführung geplant (Beginn 17 Uhr). Anmeldungen sind bei der Geschäftsstelle des Kreisverbandes am Landratsamt Coburg möglich. tn