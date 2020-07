Bewerben für Technik-Camp

Sind die Sommerferien noch nicht ganz verplant? Im "Mädchen für Technik-Camp" bei der Firma Brose sind noch ein paar Plätze frei. Schülerinnen zwischen zwölf und 14 Jahre tauchen dann vom 26. bis 30. Juli in die Welt der technischen Berufe. Mit Unterstützung von Auszubildenden und Ausbildern gehen die Mädchen verschiedene Projekte aus den Bereichen Technisches Produktdesign, Mechatronik und Metall an. Dabei lernen sie unterschiedliche Ausbildungsberufe kennen - von der Werkzeugmechanikerin über die Mechatronikerin und die Verfahrensmechanikerin bis zur Technischen Produktdesignerin. Bis Sonntag, 5. Juli, können sich Mädchen ganz einfach über www.tezba.de für das Camp bewerben. Es werden alle Vorkehrungen für den Infektionsschutz getroffen. Die Mädchen sind aus diesem Grund in Einzelzimmern untergebracht. Für die Eltern entstehen keine Kosten. Das Ferienprojekt stärkt nicht nur die Technikkompetenz, sondern trainiert auch Teamwork, Eigenverantwortung und Kommunikationsfähigkeit, zum Beispiel bei gemeinsamen Ausflügen oder Sport-Events am Nachmittag und Abend. Ein Betreuerteam ist rund um die Uhr dabei. Hinter den "Mädchen für Technik-Camps" stehen das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) und die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm. red