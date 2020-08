Gemächlich drehen 15 Windräder, im Halbkreis angeordnet, ihre Runden und blicken dabei auf einen ganz besonderen Ort hinab, der von Amerikanern schon mal als "Little Berlin" bezeichnet wird und der seit Bestehen immer schon ein Grenzort war. Mödlareuth ist bekannt dafür, dass mitten durch den 50-Einwohner-Ort eine vier Meter hohe "Mauer" gezogen war, die die BRD von der DDR trennte. Der kleine unscheinbare Tannbach, der sich mäandernd durch das Dorf zieht und einen Dorfweiher speist, ist der magische Grenzfluss, der Ost von West trennte und vorher das Königreich Bayern von den Freistaaten Thüringen und Sachsen. Heutzutage trennt der Bach das Bundesland Thüringen vom Bundesland Bayern. Es daher kein Wunder ist, dass das einzige Wirtshaus im Dorf "Zum Grenzgänger" heißt. Es liegt auf der Thüringer Seite des Dorfes und dort es gibt auch thüringische Mahlzeiten.

Dorfleben nachhaltig geprägt

Trotz vieler positiver geschichtlicher Erfahrungen - eine Sache prägte das Dorfleben nachhaltig und sehr negativ: Als 1952 der kleine Grenzverkehr mit einem Bretterzaun endete und in den 60er Jahren umfangreiche Grenzsicherungen vom DDR-Regime vorgenommen wurden, um zu verhindern, dass Bürger aus dem Osten in den Westen fliehen konnten, begann eine Zeit des Hoffens und Bangens.

Sogar die Mödlareuther konnte ihre kleine Grenze nicht mehr passieren, die Verwandtschaft nur mit dem Fernglas betrachten und grüßen. 1989 änderte sich das wieder mit einem Fußweg durch die Maueranlagen. 1990 kam der Bagger und baute eine neue Straße von Ost- nach West-Mödlareuth. Es ist eine bewegende Geschichte, die das Dorf heute als "Deutsch- Deutsches Museum" erzählt.

Die Anreise erfolgt über die Autobahn Nürnberg - Dresden, Ausfahrt Hof-Töpen. Der kostenlose Parkplatz ist idealer Ausgangspunkt für eine Rundtour. Hier beginnt der Wanderweg, der zur Ortsmitte führt, wo man einige Hundert Meter der alten Grenzanlage stehen gelassen hat. Hier steht das Kassenhäuschen und der Eintrittspreis gilt auch für das kleine Kino mit alten Filmen und für den Fahrzeugpark in einer großen Halle sowie für die Ausstellung, in der die Geschichte der Mödlareuther Grenzsituation erklärt wird. Alle Punkte kann man gut zu Fuß erreichen. Die kleine Anhöhe zur Fahrzeughalle wird mit tollen Ausstellungsstücken (darunter ein Helikopter zur Luftraumüberwachung) belohnt.

Da sich die meisten Sehenswürdigkeiten im Freien befinden, fällt es leicht, die gebotenen Abstandsregeln zu beachten. Daher kann man das Meiste ohne Maske besichtigen. Mit An- und Rückfahrt aus Forchheim sollte man gut vier bis fünf Stunden Zeit einplanen. Wer länger unterwegs sein will, kann auf dem Rückweg das oberfränkische Bauernhofmuseum in Kleinlosnitz besichtigen oder das Comic-Museum in Schwarzenbach/Saale. Oder man fährt mit dem Auto auf der Landstraße durch das Fichtelgebirge und Bayreuth zurück.