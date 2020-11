Ein Mitarbeiter eines Bad Kissinger Hotels meldete am Samstagabend bei der Polizei eine männliche Person, welche vor dem Haupteingang steht und dort heftig gegen die Türe klopft. Das Hotel hat aktuell aufgrund Corona geschlossen. Die Streife hat den betrunkenen Mann vor dem Eingang angetroffen. Es stellte sich heraus, dass er zu Besuch in Bad Kissingen ist und sich in der Straße und dem Gebäude geirrt hat. Er wurde in die Obhut seiner Familie übergeben, teilt die Polizei mit. pol