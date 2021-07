Einen gehörigen Schrecken hat ein unbekannter, offenbar betrunkener Mann einer 26-jährigen Autofahrerin in der Ortsmitte von Nüdlingen eingejagt. Sie war in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr mit dem Auto auf der Kissinger Straße von Münnerstadt nach Bad Kissingen unterwegs. In der Ortsmitte von Nüdlingen sah sie einen offensichtlich Betrunkenen auf der Straße. Sie bremste ab und konnte, ohne ihn zu touchieren, anhalten, so die Polizei. Der Unbekannte habe versucht, in ihr Auto einzusteigen, die Frau verschloss jedoch ihren Pkw. Nachdem er längere Zeit nicht von ihrem Pkw wich, fuhr sie langsam los. Da die junge Frau durch den Vorfall verängstigt war und nicht ausschließen konnte, ihn beim Losfahren verletzt zu haben, fuhr sie direkt zur Polizei-Inspektion. Aber die Absuche des Gebietes nach dem eventuell Verletzten sowie die Nachfrage in den Bad Kissinger Krankenhäusern blieb ohne Ergebnis, so die Polizei. pol