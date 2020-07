Betrunkener landet bei Wendemanöver mit seinem Auto im Weiher

Kaum seinen Augen traute seinen eigenen Worten nach ein Zeuge, der am Sonntag gegen 19.45 Uhr ein Auto in einem Fischweiher zwischen den Emskirchener Ortsteilen Brunn und Kaltenneuses stehen sah. Eine alarmierte Polizeistreife stellte fest, dass ein Fahrzeug der Marke Volvo in dem Gewässer stand. Von dem Fahrzeug war nur noch das Dach zu sehen.

Vor Ort trafen die Beamten auf den 50-jährigen Fahrzeughalter, der von einem missglückten Wendemanöver auf dem Feldweg neben dem Weiher berichtete. Er sei beim Rückwärtsfahren zu nahe ans Ufer rangiert und dann in den Weiher gerutscht. Ursächlich für die Fehleinschätzung dürfte aus polizeilicher Sicht auch der körperliche Zustand des Mannes gewesen sein. Er machte einen stark angetrunkenen Eindruck.

Fahrer hatte 2,8 Promille

Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,8 Promille. Der Bruchpilot musste deshalb seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Auto im Zeitwert von rund 2500 Euro dürfte nicht mehr brauchbar sein, heißt es im Pressebericht der Polizei. Ob der Fischbestand des Weihers Schaden erlitt, bedarf noch weiterer Ermittlungen. pol