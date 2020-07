Betrunkener Autofahrer soll ein Dieb gewesen sein

Wahrheit oder "Räuberpistole" lautete die Frage bei einer Gerichtsverhandlung am Amtsgericht in Haßfurt am Montag. Das Verfahren wurde unterbrochen und wird dann mit Zeugen fortgeführt.

Weil er am 12. Januar dieses Jahres frühmorgens gegen 5.30 Uhr mit knapp 1,5 Promille Alkohol intus zwischen Zeil und Eltmann unterwegs war und dabei von einer Polizeistreife erwischt wurde, erhielt ein 20-jähriger Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis einen Strafbefehl, gegen den er Einspruch einlegte, weshalb er sich am Montag vor dem Jugendgericht verantworten musste. Seine Aussage dort überraschte das Gericht. Er selbst sei überhaupt nicht am Steuer gesessen, gab er zu Protokoll. Er habe bis zum frühen Morgen damals eine Diskothek in Knetzgau besucht. Als er heimfahren wollte, habe er bemerkt, dass sein Auto gestohlen worden war. Deshalb habe er selbst die Polizei angerufen. So sei wohl der Dieb betrunken gefahren, sagte der Angeklagte.

Unterbrechung angeordnet

Da zur Verhandlung keine Zeugen geladen wurden, unterbrach der Vorsitzende, Richter Martin Kober, die Hauptverhandlung. Zu einem neuen Termin sollen Zeugen, wie die damals im Einsatz gewesenen Polizeibeamten, Licht ins Dunkel bringen. Dann stellt sich heraus, ob der Angeklagte die Wahrheit sagt oder ob er sich eine "Räuberpistole" ausgedacht hat.