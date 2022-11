Nach einem Vortrag zum Thema betrügerische Anrufe fand im Generationentreff Taubenschlag nun ein Vortrag zum Thema Betrugsmaschen und Bedrohungen aus dem Internet statt. Es ging um das Erkennen von Phishing-Mails, Strafbarkeiten im Netz und vieles andere mehr. Kriminaloberkommissar Roland Schmied von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Schweinfurt erörterte die vielfältigen Gefahren und warnte vor einem viel zu sorglosen Umgang mit Smartphones.

Enkel oder die Kinder kaufen sich alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Das ältere Modell wird dann in der Familie an Eltern oder Großeltern weitergereicht. Nach kurzer Einweisung wird telefoniert, im Internet gesurft, eingekauft und Fotos gemacht. Besonders beliebt ist das Skypen (Bildtelefon) mit entfernten Personen. Vielerorts kann man in kostenlosen Netzen surfen. WhatsApp etwa kennt inzwischen jeder und wird von mehr als 60 Millionen Deutschen täglich genutzt. Der sorglose Umgang öffnet Betrügern quasi die Türe. Das Phishing über mobile Endgeräte hat Hochkonjunktur.

Wer liest schon die Nutzungsbedingungen oder Datenschutzbestimmungen vor einer Registrierung durch? Die ersten zehn Zeilen werden vielleicht noch gelesen. Danach werden die restlichen Seiten durchgescrollt und die Einverständnis- Erklärung angeklickt. Und schon beginnt das öffentliche Leben im Netz.

Bequem und einfach nicht nur für den Nutzer, sondern besonders einfach für kriminelle Machenschaften. Für die Sicherheit muss man aber selber sorgen, erfuhren die Teilnehmer. Sein Heim sichert man mit Alarm und Sicherheitsschlössern. Die modernen Einbrecher kommen inzwischen aber aus dem Netz. Die anschließende Diskussion zeigte, wie wenig über das Thema Sicherheit bekannt ist. red