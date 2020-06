Betrug und Fälschung

Von Falschgeld über Enkeltrick bis zur Internetkriminalität, aber auch das Anbieten nicht vorhandener Ware und das Nichtbezahlen bestellter Artikel sowie Urkundenfälschung: All das fällt unter die Vermögens- und Fälschungsdelikte. Im Landkreis gab es vergangenes Jahr 343 Fälle an Vermögens- und Fälschungsdelikten, und damit fast 70 weniger als 2018. Vor allem in Hammelburg halbierten sich die Fälle beinahe. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bemerkt einen Anstieg um gut 50 Prozent bei der Computerkriminalität im Zuständigkeitsbereich. Dieser Begriff umfasst alle Straftaten, die mittels Computer beziehungsweise Internet begangen werden.