Betrug rechtzeitig erkannt

Ein Mahnschreiben flatterte dieser Tage einem 50-Jährigen aus Geroda ins Haus. Er habe an einer Lotterie teilgenommen und die Einsätze noch nicht bezahlt. Mit dem Schreiben in der Hand erschien er am Wochenende bei der Polizei Bad Brückenau. Hier wurde eine Anzeige wegen versuchten Betrugs aufgenommen. Der Mann versicherte, niemals ein Lotterielos gekauft zu haben. Auch die IBAN, die für den ausstehenden Betrag von über 200 Euro angegeben war, deutete auf unredliche Machenschaften hin, denn das dazugehörige Konto ist in den baltischen Staaten registriert. Erste Recherchen ergaben, dass es sich bei dem als Absender angegebenen Inkassounternehmen um keine seriöse Firma handelt. Sie hat bereits vielfach mit

derartigen Schreiben versucht, gutgläubige Menschen abzuzocken, teilt die Polizei mit. pol