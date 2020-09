Betrüger prellen Verkäuferin

Zwei Frauen haben eine Kassiererin um 100 Euro betrogen. Die Hammelburger Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, haben die unbekannten Täterinnen zeitversetzt die Filiale eines Möbelhauses in der Kissinger Straße betreten. Wie die Polizei berichtet, wollte eine der beiden Frauen an der Kasse Glühbirnen im Wert von 5,85 Euro kaufen. Sie zahlte den Betrag mit einem 200-Euro-Schein. Nachdem die Kassiererin das Wechselgeld herausgegeben hatte, entschied sich die Frau dazu, die Glühbirnen doch nicht zu kaufen und zurückzugeben. Als Vorwand habe sie angegeben, der Preis sei ihr zu hoch. Als die Frau das Wechselgeld wieder zurückgab, schaltete sich die zweite Frau ein und lenkte die Kassiererin ab. So gelang es der ersten Frau, 100 Euro vom Wechselgeld einzubehalten, ohne dass die Kassiererin das bemerkte. Nachdem sie ihren 200-Euro-Schein zurückbekommen hatte, verließen die Betrügerinnen das Geschäft. Dass Geld fehlte, fiel erst nach Ladenschluss auf. Laut Polizei sollen die Täterinnen cirka 25 Jahre alt gewesen sein. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 zu melden. pol