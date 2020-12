In der Höchstadter Stadtpfarrkirche St. Georg findet am Samstag, 12. Dezember, ein Gebetsabend statt. Unter Beachtung der Hygieneregeln besteht in der stimmungsvoll beleuchteten Kirche nach der Eucharistiefeier, die um 19 Uhr beginnt, die Möglichkeit zur eucharistischen Anbetung, eine auf einem kleinen Zettel (zu Hause!) vorbereitete Fürbitte abzulegen oder einfach die Atmosphäre wirken zu lassen und nachzudenken. Daneben stehen mehrere Geistliche für Gespräche, Fragen und Beichte zur Verfügung, teilt das Vorbereitungsteam mit. Kommen und Gehen ist während des ganzen Abends zwanglos möglich.

Die Meditationen und Texte sowie die musikalische Gestaltung mit verschiedenen Instrumenten und Stilrichtungen gestalten Höchstadter Jugendliche und junge Erwachsene sowie das Organistenteam von St. Georg. Um 22 Uhr beginnt die Komplet, das Nachtgebet der Kirche, und endet mit einem kurzen Marienlob an der Lourdes-Grotte, die während des ganzen Gebetsabends ebenfalls besonders illuminiert ist und zum Verweilen einlädt. red