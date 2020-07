Besuchsregelungen in Kliniken bleiben

Die bayerische Staatsregierung hob die Besuchsbeschränkungen in Kliniken, Altenheimen und Behinderteneinrichtungen auf. Grundlage dafür ist die Verordnung zur Änderung der sechsten bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 24. Juni. Lockerungen für bestehende Besuchsrechte sind unter Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen möglich, jedoch kann jede Einrichtung ihr Besuchskonzept individuell, den aktuellen Verhältnissen entsprechend, anpassen.

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg und die Sozialstiftung Bamberg haben sich entschlossen, eingeschränkte Besuchsregelungen in den Kliniken beizubehalten. Zum Schutz der Patienten wurde bereits zu Beginn der Krise ein Konzept geschaffen, das strenge Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen beinhaltet und kontinuierlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wird.

So müssen in den Kliniken, der Juraklinik Scheßlitz, der Steigerwaldklinik Burgebrach sowie im Klinikum Bamberg, bestimmte Regelungen eingehalten werden. Dazu gehören das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, eine Besuchsdauer in einem vorgegebenen Zeitraum, das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern etc.

Alle Informationen zu den Regelungen für Besucher der jeweiligen Einrichtungen finden Sie unter www.sozialstiftung-bamberg.de und www.gkg-bamberg.de. red