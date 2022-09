Caritasvorständin Anne Hilpert-Böse und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Altenhilfe freuten sich über die Teilnahme von Angehörigen, Senioren und Interessierten bei der Aktion "Besuch vor der Tür". Fast 30 Teilnehmende beteiligten sich an dem zweistündigen Aktionszeitraum zur Abstimmung zum Infektionsschutzgesetz im Bundestag. Der Caritasverband für den Landkreis Bad Kissingen e.V. beteiligte sich an der vom Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland bundesweit organisierten Veranstaltung.

Bei allen Schutznotwendigkeiten vor dem Coronavirus und mit speziellem Blick auf die vulnerablen Gruppen ist es erforderlich, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen in den Kranken- und Pflegeeinrichtungen auskömmlich und sicher refinanziert werden, heißt es in der Pressemeldung der Caritas. Genauso wichtig sei es für die Caritas und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass einheitliche Regelungen getroffen werden und hierbei Planungssicherheit besteht. Für alle pflegerischen Einrichtungen hat die bestmögliche Versorgung, Pflege und Betreuung der Patienten oberste Priorität. Angesicht der sowieso schon angespannten Personalsituation ist die Mehrbelastung ohne weitere Finanzierung und Absenkung von bürokratischen Abläufen nicht möglich, erklärt Hilpert-Böse für den KCV Kissingen. red