Der 18. Oktober - kommender Dienstag - ist für die katholische Pfarrgemeinde St. Johannes in Hammelburg ein besonderer Tag: Eine achtköpfige Delegation aus dem brasilianischen Amazonasgebiet kommt zu Besuch. Mit dabei sind Padre Ádemir Vicente de Paula, der Pfarrer der Partnerpfarrei Juruti Velho, sowie Dom Bernardo Johannes Bahlmann, der Bischof der Diözese Óbidos.

Zwischen Juruti Velho und Hammelburg besteht seit 2019 eine Pfarreipartnerschaft. Die brasilianischen Gäste werden Hammelburg unter anderem auf einem Stadtrundgang und bei einer kleinen Weinprobe kennenlernen. Um 19 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, den Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche mitzufeiern. Eine brasilianische Combo wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Im Anschluss ist Begegnung im Johannes-Martin-Haus, wo Padre Ádemir einige Bilder aus Juruti Velho zeigt. Auch dazu sind alle eingeladen.

Die brasilianische Delegation ist insgesamt zwei Wochen in der ganzen Diözese Würzburg unterwegs. Anlass ihrer Reise über den Atlantik ist das zehnjährige Jubiläum der Diözesanpartnerschaft zwischen Würzburg und Óbidos. Dieses wird am Sonntag, 16. Oktober, in der Abtei Münsterschwarzach ganztägig gefeiert. hbo