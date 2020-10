Als Reaktion auf die öffentliche Berichterstattung über den Bamberger Schlachthof fand am Montag, 21. September, eine Kontrolle des Schlachthofes durch die Kontrollgruppe des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und die Regierung von Oberfranken statt. Geprüft wurden mögliche Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen. Dabei wurden am Schlachthof Bamberg, wie die Stadtverwaltung mitteilt, keine Verstöße gegen Tierschutzbestimmungen festgestellt.

Nach den Feststellungen der Kontrollbehörden ist für die Stadtverwaltung klar: Entgegen dem Eindruck, der durch eine Stadtratsanfrage in der Öffentlichkeit erweckt wurde, gibt es am Bamberger Schlachthof keine Tierschutzverstöße. Leider sei durch die Berichterstattung ein gegenteiliger Eindruck erweckt worden. Es müsse daher abgewartet werden, ob der bereits jetzt eingetretene Imageschaden auch zu finanziellen Einbußen führen wird. Dabei gehe es in erster Linie nicht um wirtschaftliche Verluste, sondern vor allem um die Sicherung der Arbeitsplätze am Schlachthof.

Die derzeit laufenden Prüfungen, in welcher Rechtsform der Bamberger Schlachthof zukunftssicher geführt werden soll, weiterhin als städtische Dienststelle oder beispielsweise als GmbH, seien von diesem Vorgang nicht betroffen. Die Stadtverwaltung wird dem Stadtrat dazu voraussichtlich im Oktober einen Entscheidungsvorschlag vorlegen.

Ziel ist die nachhaltige und langfristige Sicherstellung eines regional verankerten Schlachtbetriebes in Bamberg. Versorgungssicherheit und Regionalität sollen gestärkt werden. Bereits in der heutigen Sitzung des Finanzsenats wird es einen Bericht zur aktuellen Situation des Schlachthofes geben. red