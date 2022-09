Wil Salden und seine Musiker vom Glenn Miller Orchestra, werden am Donnerstag, 15. September, um 19.30 Uhr im Regentenbau zu Gast sein. Mit der "Best of Glenn Miller Orchestra - Jubiläumstour" wird eine Show im Sweet und Swing Sound der 30er und 40er Jahre präsentiert. Karten gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971 / 80 48 444 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie Kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Danilo D'Auria, Rom