Das, was da am Dienstag auf der A 3 geschehen ist, hat schon fast das Zeug für einen Filmausschnitt: Der Außenstehende nimmt das Geschehen in einer Mischung aus Ungläubigkeit und bassem Erstaunen zur Kenntnis. Über den Film könnte man gut unterhalten schmunzeln, das Geschehen in der Realität lässt einem aber den Atem stocken. Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können. Es bleibt die Frage, was geschehen ist, dass sich ein junger Mann so über alle Gesetze hinwegsetzt. Dass niemand ihm Einhalt gebietet. Niemand, der Werte und Normen so zu vermitteln verstanden hat, dass sie auch verstanden und vor allem akzeptiert worden sind.