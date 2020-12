"Auf dem Weg nach Weihnachten"...gibt es heuer in diesem so anderen Advent in der Pfarrei Arnshausen verschiedene Aktionen, die zum Selbst-Aktiv-Werden und Mitmachen einladen. Eine davon ist das Engagement von 24 Haushalten, die vom 1. bis 24. Dezember jeweils ein Adventsfenster gestalten. Hier kann man beim täglichen Spaziergang Seele und Körper etwas Gutes tun. Die Infos dazu gibt es unter anderem in der Pfarrkirche und am Pfarrheim, dessen Fenster in diesem Jahr besonders schön gestaltet wurden. Besinnliche Momente kann man sich in der Pfarrkirche gönnen, die mit unterschiedlich gestalteten Adventswegen zu jedem Adventssonntag zum Nachdenken anregen möchten. Es liegen immer aktuelle Impulse und Anregungen zum Mitnehmen aus. Einen "Umgedrehten Adventskalender" gibt es in der alten Kirche. Die soziale Mitverantwortung war der Anlass für diese Idee, bei der sich hoffentlich viele einbringen können. kam