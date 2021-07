Zwei neue an Covid-19-Infizierte meldet das Landratsamt Bad Kissingen am Montag, 26. Juli. Aktuell sind sechs Personen mit dem Virus infiziert, gegenüber der letzten Meldung ist keine weitere Person genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 4,8.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 3650 Corona-Fälle bestätigt. Als genesen gelten inzwischen 3540 Personen. 104 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben. 18 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (4), Hammelburg (1), Bad Brückenau (1).

Wer mit dem Flugzeug aus einem beliebigen Land einreist (egal, ob aus einem Risikogebieten oder einem Nicht-Risikogebieten) oder sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss laut Bundesgesundheitsministerium bestimmte Regeln beachten. So beinhaltet die Coronavirus-Einreiseverordnung vom 12. Mai 2021 eine generelle Nachweispflicht für Einreisende im Luftverkehr. Personen, die mit dem Flugzeug einreisen, müssen grundsätzlich - unabhängig davon, ob sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben - vor dem Abflug dem Beförderer ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis vorlegen. Es gelten spezielle Anmelde-, Nachweis- sowie Quarantänepflichten für Einreisende nach einem Aufenthalt in einem ausländischen einfachen Risiko-, Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet.

Das Landratsamt Bad Kissingen bittet grundsätzlich alle Reisenden, ihre Kontakte nach ihrer Rückkehr für mindestens fünf Tage stark einzuschränken und einen Mund-Nasen-Schutz konsequent zu verwenden. Fünf Tage nach Reiserückkehr sollte ein PCR-Test gemacht werden.

Das Gesundheitsamt weist aufgrund der steigenden Inzidenz darauf hin, dass grundsätzlich bei jedem Gespräch mit einem geringeren Abstand als 1,5 Metern ohne Mund-Nasen-Schutz ein großes Infektionsrisiko in Bezug auf Sars-CoV-2 besteht. Dadurch können auch Feste im Freien ein erhebliches Infektionsrisiko darstellen. red