Die wenigsten Wohnungen sind alten- oder behindertengerecht ausgestattet. Oft genügen schon kleine, aber effektive Veränderungen, um das Leben in den eigenen vier Wänden weiterhin zu ermöglichen oder die Pflege eines Angehörigen zu erleichtern. Die Stadt Coburg bietet seit zwei Jahren die Wohnberatung an. So entstand in den Räumen "Wilna" des Vereins Awo-Gemeinschaftswohnen in Coburg, in der Pettenkofer Straße 4, eine Musterwohnung. In der Wohnung erhalten Bürger nicht nur neutrale Beratung und Informationen zu Anpassungsmöglichkeiten wie zum Beispiel des Bades und der Küche, auch technische Hilfsmittel wie zum Beispiel Smart Home und Alltagshilfen stehen in der Musterwohnung bereit.

Es wird darum gebeten, mit der Wohnberaterin der Stadt Coburg, Marion Habelitz, Telefon 09561/892551, Besichtigungstermine zu vereinbaren. Matthias Neuf, Wohnberater des Landkreises Coburg (09561/814724) und Petra Kotterba, Wohnberaterin des Quartierstützpunktes Creidlitz (09561/5969940) sind ebenfalls Ansprechpartner für Besichtigungstermine. Es ist geplant, im nächsten Jahr einen Tag der offenen Tür zu veranstalten, bei dem die Musterwohnung besichtigt werden kann. Für Fragen und weitere Informationen zur barrierefreien Musterwohnung steht Marion Habelitz, Wohnberatungsstelle im Sozialen Beratungszentrum der Stadt Coburg, Oberer Bürglaß 1, bereit. red