Der Polizei wurde eine Beschädigung an einem VW Scirocco mitgeteilt. Der Pkw parkte zwischen Donnerstag und Freitag unter anderem auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "Am Sportzentrum" und später auf dem Gelände der Saaleck-Kaserne. Vermutlich wurde mit einem Einkaufwagen oder beim Öffnen einer anderen Fahrzeugtür die linke Fahrzeugseite am VW beschädigt, schreibt die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732 / 9060. pol