Einen Indian Balance® Kurs bietet die Volkshochschule Kreis Kronach zusammen mit Claudia Eckardt an. Im Kurs geht es darum, den Körper zu bewegen, während die Seele ausruht. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Indian Balance ist ein Kräftigungs- und Dehnungstraining nach indianischer Art. Das einzigartige Trainingskonzept entstammt Bewegungs- und Energietechniken der Native American Indians mit der modernen Bewegungslehre. Durch fließende Bewegungsabläufe, die zwischen An- und Entspannung wechseln, werden Rücken, Bauch, Beine und Po trainiert und der Körper durch Gleichgewichtstechniken in Balance gebracht. Indianische Musik fördert innere Ruhe, Motivation und Stressabbau. Der Kurs beginnt am Dienstag, 27. Oktober, umfasst fünf Abende und findet jeweils von 19 bis 20 Uhr in der Heilpraxis Claudia Eckardt, Bahnhofstraße 33a in Küps, statt. Anmeldung über die VHS, Tel. 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red