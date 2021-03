Von A wie Automobilkauffrau bis Z wie Zerspanungsmechaniker - bis Mitte dieses Jahres können sich Schüler sowie deren Eltern und Lehrkräfte in Webinaren der IHK-Ausbildungs-Scouts über unterschiedlichste Ausbildungsberufe informieren. Die Onlineveranstaltungen werden jeweils von einer der neun bayerischen Industrie- und Handelskammern organisiert.

Online-Termine

Die bayerischen "IHK AusbildungsScouts" - Azubis, die bis zur Coronakrise ihre Ausbildungsberufe bei persönlichen Besuchen in weiterführenden Schulen vorgestellt haben - geben nun in etwa 45-minütigen Online-Terminen spannende Einblicke in ihre jeweiligen Ausbildungsberufe. Sie informieren laut einer Pressemitteilung der IHK zu Coburg über ihren Alltag in Betrieb und Berufsschule, berichten über die Herausforderungen in der Ausbildung und über die Perspektiven, die sich ihnen im Anschluss bieten.

Nachdem auch in diesem Jahr Veranstaltungen zur Berufsorientierung, wie beispielsweise Ausbildungsmessen, Berufsinfoabende an Schulen oder Schnupperpraktika, wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres ausfallen müssen, werden die Ausbildungs-Scouts eine Zeit lang im digitalen Format weitergeführt. "Es geht darum, den Jugendlichen eine zusätzliche und zeitgemäße Unterstützung bei der beruflichen Orientierung und Berufswahlentscheidung zu bieten", erklärt Rainer Kissing, Leiter Berufliche Bildung der IHK zu Coburg in einer Pressemitteilung.

Die Teilnahme an den Webinaren der IHK-AusbildungsScouts steht allen offen, die sich für eine duale Berufsausbildung interessieren oder vor einer Berufswahlentscheidung stehen, egal ob sie zu Hause beim Homeschooling sind oder am Präsenzunterricht teilnehmen, einzeln oder im Klassenverbund. Eine Anmeldung ist für die Termine nicht nötig, die Teilnahme ist kostenfrei.

Informationen zu den Terminen, Einwahldaten und technischen Anforderungen unter ihk-ausbildungsscouts.de in der Rubrik Termine. red