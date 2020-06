Berufskrankheiten: Beratungsbedarf wird steigen

Der VdK rechnet mit einem erhöhten Beratungsbedarf wegen in der Vergangenheit abgelehnter Berufskrankheiten. Darauf weist nach einer von der Bundesregierung im Mai beschlossenen Gesetzesänderung die Bamberger VdK-Kreisgeschäftsführerin Udja Holschuh hin. In der Pressemitteilung heißt es, dass die Helden der Corona-Krise oft besonderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt seien. Das Risiko, als Pflegekraft oder in Ausübung einer Friseurtätigkeit an einem Hautekzem zu erkranken, sei für diese Berufsgruppen besonders hoch.

Im Jahr 2018 prüften die Berufsgenossenschaften insgesamt 21 406 Anzeigen wegen möglicher beruflich verursachter Hautschädigungen. Als Berufskrankheit anerkannt wurden jedoch nur 507 Hautleiden. Oft scheitere die Anerkennung am sogenannten "Unterlassungszwang": Bei neun der 80 möglichen Berufskrankheiten fordert das Gesetz die zwingende Aufgabe der schädigenden Tätigkeit, damit eine Berufskrankheit anerkannt werden kann. Der 1961 eingeführte Unterlassungszwang sollte ursprünglich verhindern, dass "Bagatellerkrankungen" als Berufskrankheiten angezeigt werden und sich Arbeitnehmer durch Fortsetzung ihrer bisherigen Tätigkeit zwangsläufig an ihrer Gesundheit schädigen. Aufgrund verbesserter Präventionsmaßnahmen führt der Unterlassungszwang in der heutigen Zeit jedoch oft zu unbefriedigenden Ergebnissen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

"Der VdK begrüßt ausdrücklich die Gesetzesänderung, welche zum 1.1.2021 den Unterlassungszwang entfallen lässt. Von den 80 gelisteten Berufskrankheiten erfordern zwar auch heute die wenigsten die Aufgabe der Tätigkeit, dennoch machen gerade diese Berufskrankheiten etwa 50 Prozent der angezeigten Verdachtsfälle aus." red