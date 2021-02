Die Staatlichen Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung und für Kinderpflege informieren online auf ihrer Homepage www.bfs-coburg.de. Interessierte Schüler können sich über das Sekretariat der Schule zu einem "Schnuppertag" anmelden und probeweise am Unterricht teilnehmen. Weitere Infos gibt es auch unter Telefon 09561/94242 bzw. per E-Mail an mail@bfs-coburg.de. red