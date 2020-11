Die Agenturen für Arbeit Schweinfurt und Würzburg bauen ihre Berufsberatung für Erwachsene, die an einer grundsätzlichen beruflichen Neu-orientierung interessiert sind sowie für Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten qualifizieren lassen möchten, aus, wie es in einer Mitteilung der Bundesagentur in Schweinfurt heißt.

Gedacht ist die Beratung für Arbeitnehmer, die sich beruflich umorientieren oder Fragen haben zu einer bestehenden Beschäftigung, zum beruflichen Wiedereinstieg, zu Fördermöglichkeiten, Qualifizierungen oder Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Auch ist sie für Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten qualifizieren lassen möchten. Dafür gibt es nun das Team der "Berufsberatung im Erwerbsleben" (BBiE) der Agentur für Arbeit. Wer sich derzeit etwa in Kurzarbeit oder in einer Transfergesellschaft befindet und sich auf die Herausforderungen in der Arbeitswelt von Morgen einlassen möchte, sollte frühzeitig die Beratungsdienstleistung nutzen.

Ziel sollte nicht ein Arbeitgeberwechsel sein, sondern vielmehr die individuell notwendigen Qualifikationen und Skills für künftige Bedürfnisse am Arbeitsmarkt zu erarbeiten. Gemeinsam werde eine individuelle Berufswegeplanung entwickelt, außerdem gibt es Informationen über Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung.

Das Beratungsangebot ist kostenlos und unverbindlich. Ebenfalls können Arbeitgeber, die ihre Beschäftigte qualifizieren lassen möchten, sich durch ihren Ansprechpartner im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit, zu diesen Themen beraten lassen. Ausführliche Informationen zur individuellen Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) gibt es unter:

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/schweinfurt/berufsberatungimerwerbsleben .

Beratungsgespräche können vereinbart werden unter der Sprechzeitenhotline: Dienstag, 8 bis 10 Uhr, und Donnerstag, 15 bis 17 Uhr, unter der Tel.: 09721/547 222 oder über die zentrale Rufnummer der Agentur für Arbeit, Tel.: 0800/455 55 00 (kostenfrei - täglich von 8 bis 18 Uhr.) red