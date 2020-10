gen — Unter der Telefonnummer 09721/547 150 stehen die Berufsberater der Agentur für Arbeit Schweinfurt an zwei Tagen für alle Fragen rund um die Berufswahl zur Verfügung.

Die eigene Berufswahl liegt schon lange zurück, vieles hat sich seitdem gewandelt, auch der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Am Telefon sind die Berufsberater der Agentur für Arbeit Schweinfurt erreichbar, um die Anliegen der Eltern und Jugendlichen rund um die Berufswahl zu klären. Jugendliche und deren Eltern als wichtige Begleiter in der Berufswahl können telefonisch am Dienstag, 20. Oktober, von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag, 22. Oktober, von 13 okbis 17 Uhr alle Fragen rund um die Berufswahl stellen. Inhaltliche Schwerpunkte können sein: das Vorgehen bei der Berufswahl, die Planung von beruflichen Alternativen, die Frage nach finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, der aktuelle Ausbildungsstellenmarkt und Informationen zum Thema Bewerbung. red