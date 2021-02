Der Austausch einer veralteten Heizungsanlage und der Umstieg auf erneuerbare Energien beschäftigen aktuell viele Verbraucher. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Heizkessels beträgt etwa 20 Jahre. "Wer eine Heizung hat, die älter als 15 Jahre ist, sollte mit einem Ausfall rechnen, sich rechtzeitig beraten lassen und über ein neues Heizsystem nachdenken", rät die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern in einer Pressemitteilung der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH. Die Bürger-Energieberatung bietet in Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern ab sofort einen kostenfreien Eignungs-Check Heizung an. Bei dieser Beratung zum Heizungstausch werden Heiztechniken ermittelt, die zum Gebäude des Ratsuchenden passen und einen Beitrag zur Energiewende leisten können.

Beratung vor Ort

Beim Eignungs-Check Heizung nimmt ein Energieberater zunächst die im Haus vorhandene Heiztechnik in Augenschein. Gemeinsam mit den Eigentümern werden die technischen Randbedingungen und Präferenzen für die neue Heizungsanlage besprochen. Dann wird ermittelt, welche Versorgungsleitungen und Möglichkeiten zur Brennstofflagerung auf dem Grundstück vorhanden sind. Auf dieser Grundlage prüft der Energieberater, welche Heiztechniken realisierbar sind. Schließlich werden alle technisch möglichen Heiztechniken miteinander verglichen, bewertet und in einer Übersicht dargestellt.

Terminanfragen können direkt beim Klimaschutzmanagement des Landkreises Coburg unter 09561/514-4408 oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/809802400 gestellt werden. Weitere Informationen gibt es auf www.klimaschutz-coburg.de sowie auf der offiziellen Seite der Energieberatung der Verbraucherzentrale www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Eine kostenfreie Erstberatung per Telefon gibt es am Montag, 15. Februar, 13 bis 20 Uhr, Montag, 22. Februar, 13 bis 20 Uhr, Donnerstag, 25. Februar, 14 bis 18.30 Uhr. Anmeldung unter 09561/514-4408. Zudem gibt es am Montag, 22. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr einen kostenlosen und interaktiven Online-Vortrag zum Thema "Heizungserneuerung - wie packt man's richtig an?"; Anmeldung auf https://www.verbraucherzentrale-bayern.de/veranstaltungen . red