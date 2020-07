Beratung für Menschen mit Sehverlust

Das "Blickpunkt Auge"-Beratungsmobil ist wieder für Ratsuchende da: ein auffälliger grüner Mercedes Sprinter, der mit verschiedenen Hilfsmitteln rund um besseres Sehen ausgestattet ist. Beraten wird zu Fragen bei Augenerkrankungen, es werden Tipps und Tricks für den Alltag mit verändertem Sehen gegeben, im Bedarfsfall auch sozialrechtliche Fragen bei Sehverschlechterung und, wenn gewünscht, an Kooperationspartner oder Spezialisten weiter vermittelt. Das Mobil ist zu finden am Dienstag, 7. Juli, von 13.30 bis 15.30 Uhr auf dem Marktplatz in Höchstadt. Weitere Termine sind am Donnerstag, 9. Juli, von 10 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz "Zentrum" am Schnizzersweg in Neustadt/Aisch und am Donnerstag, 9. Juli, von 14 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Rathaus (Hauptstraße 3) in Scheinfeld. Die Selbsthilfeorganisation "Blickpunkt Auge" will Betroffene und Angehörige niederschwellig und frühzeitig erreichen. red