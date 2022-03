Wie lassen sich Ideen schützen und welches ist das richtige Schutzrecht? Wie können Innovationen vermarktet oder Lizenznehmer gefunden werden? Antworten darauf erhalten Gründer/-innen und Unternehmer/-innen am 8. März ab 14 Uhr beim kostenfreien Marken- und Patentsprechtag des RSG Bad Kissingen im Rahmen des Zentrums Marke & Patent. In Zusammenarbeit mit dem Patentanwalt Dr. Burkhard Scharfenberger von der Kanzlei Pöhner Scharfenberger und Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB erhalten Interessierte kostenlos Erstinformationen und fachkundige Beratung. In jeweils 30-minütigen Einzelgesprächen können sie ihre Idee vorstellen. Auskunft gibt es auch über Fördermöglichkeiten. Die kostenfreie Beratung erfolgt via Online-Konferenz oder telefonisch. Anmeldung beim RSG, Tel.: 0971/723 60, E-Mail: anmeldung@rsg-bad-kissingen.de, Internet: www.rsg-bad-kissingen.de. red